Китай та ще 14 країн створили найбільшу у світі зону вільної торгівлі

Китай та ще 14 азіатсько-тихоокеанських держав підписали найбільшу у світі угоду про зону вільної торгівлі. Вона охоплює 2,2 млрд людей та третину світового економічного виробництва.

Угоду підписали під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Ханої під головуванням В’єтнаму. Підписаний документ формує торгове об’єднання, на яке припадає третина світового ВВП.

До угоди доєдналися: Китай, В’єтнам, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М’янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія.

Домовленості стосуються торгівлі, послуг, інвестицій, електронної комерції, телекомунікації та авторських прав.

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Підписанти сподіваються, що угода допоможе прискорити ріст економіки після коронакризи.

Падіння світової економіки

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо падіння світової економіки у 2020 році. Збитки від пандемії можуть скласти $28 трлн упродовж п’яти років.

У порівнянні з червневим звітом фонд покращив прогноз падіння світової економіки з 4,9% до 4,4%. Це сталося через вищі, ніж очікувалося показники у другому та третьому кварталах.

Джерело: ABS news