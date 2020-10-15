Из-за пандемии мировая экономика потеряет $28 трлн — МВФ

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз относительно падения мировой экономики в 2020 году. Убытки от пандемии могут составить $28 трлн в течение пяти лет.

По сравнению с июньским отчетом фонд улучшил прогноз падения мировой экономики с 4,9% до 4,4%. Это произошло из-за выше, чем ожидалось показатели во втором и третьем кварталах.

В фонде считают, что в 2021 году экономика вырастет до 5,2%, что на 0,2% меньше, чем прогнозировали ранее.

По прогнозу МВФ, совокупные потери мировой экономики вырастут с $11 трлн в 2020 — 2021 до $28 трлн в течение 2020 — 2025.

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МВФ дает прогноз падения экономики некоторых европейских странах, в частности падение в США составляет 5,8% (ранее 8%), Германии — 6% (ранее 7,8%), Великобритании — 9,8%.

Единственная среди приведенных экономик не упадет, китайская — МВФ прогнозирует рост на 1,9% (ранее на 1%). Именно из Китая распространилась эпидемия, но впоследствии там удалось замедлить распространение вируса.

Транш ЕС

22 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит транш от ЕС при условии конструктивного взаимодействия с МВФ.

Об этом он сообщил на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

Источник: МВФ