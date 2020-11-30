Вакцина от коронавируса, которую разработала американская биотехнологическая компания Moderna, показала эффективность в 94,1%. Компания уверяет — в тяжелых случаях препарат эффективен на 100%.

В испытании вакцины от компании Moderna приняли участие более 30 тыс. добровольцев. Из них 196 человек заразились коронавирусом — это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11, которые получили вакцину.

Во время тестирования 30 участников, которые получили плацебо, переболели тяжелыми формами коронавируса. Один человек умер от осложнений.

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А добровольцы, получившие вакцину, в тяжелой форме не болели. В компании утверждают, что это указывает на 100% эффективность вакцины при подобных случаях.

30 ноября Moderna подаст заявку на использование своей вакцины в США. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Вакцина от Pfizer

В ноябре американская компания Pfizer и ее немецкий партнер заявили о высокой эффективности своей вакцины. Они уже начали доставлять препарат в США чартерными рейсами.

Его доставят в некоторые штаты США, в частности в Мичиган и Висконсин. Также вакцину получат в складах Бельгии и Германии. Такое решение принято для того, чтобы как можно быстрее распространить препарат, как только его утвердят соответствующие органы.

Источник: Moderna