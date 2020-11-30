Вакцина від коронавірусу, яку розробила американська біотехнологічна компанія Moderna, показала ефективність у 94,1%. Компанія переконує – у важких випадках препарат ефективний на 100%.

У випробуванні вакцини від компанії Moderna взяли участь більше ніж 30 тис. добровольців. З них 196 людей заразилися коронавірусом – це 185 добровольців, які отримали плацебо, та 11 осіб, які отримали вакцину.

Під час тестувань 30 учасників, які отримали плацебо, перехворіли на важку форму коронавірусу. Одна людина померла від ускладнень.

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А добровольці, які отримали вакцину, у важкій формі не хворіли. У компанії стверджують, що це вказує на 100% ефективність вакцини при подібних випадках.

30 листопада Moderna подасть заявку на використання своєї вакцини у США. Її розгляне Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA).

Вакцина від Pfizer

У листопаді американська компанія Pfizer та її німецький партнер заявили про високу ефективність своєї вакцини. Вони вже почали доставляти препарат в США чартерними рейсами.

Його доправлять у деякі штати США, зокрема у Мічиган і Вісконсин. Також вакцину отримають у складах Бельгії та Німеччині. Таке рішення ухвалили для того, щоб якомога швидше розповсюдити препарат, як тільки його затвердять відповідні органи.

Джерело: Moderna