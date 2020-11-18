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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Новой Зеландии хиджаб стал частью полицейской униформы

В Новой Зеландии полиция сделала хиджаб частью униформы, чтобы привлечь в ряды правоохранителей больше мусульманских женщин.

В полиции говорят, что пытаются создать инклюзивную службу, которая будет отражать разнообразие в новозеландском обществе.

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Полиция Новой Зеландии сообщила, что работа по созданию хиджаба для ее униформы началась в конце 2018 года.

Констебль Али, родившаяся на Фиджи и переехавшая в Новую Зеландию в детстве, рассказала, что решила присоединиться к полиции после теракта в Крайстчерче.

— Я поняла, что в полиции нужно больше мусульманских женщин, чтобы они шли и поддерживали людей, — отметила констебль.

мВ Новой Зеландии хиджаб стал частью полицейской униформы

Теракт в Крайстчерче

В Новой Зеландии к пожизненному заключению приговорили австралийца Брентона Тарранта, который в марте 2019 года устроил стрельбу в двух мечетях. Во время теракта погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.

Когда мужчина открыл стрельбу, в мечети города Крайстчерч находилось 300 человек. В общей сложности в двух мечетях на молитве было 500 человек.

Фото: New Zealand Police

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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