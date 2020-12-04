Президенти США Обама, Буш і Клінтон вакцинуватимуться від Covid-19 у прямому ефірі

Американські президенти Білл Клінтон, Джордж Буш та Барак Обама погодилися на вакцинацію від коронавірусу у прямому ефірі.

Щеплення буде проведено відразу після того, як вакцина буде схвалена контролюючими органами та рекомендована представниками охорони здоров’я США.

Таке рішення було ухвалено через низький відсоток довіри американців до Covid-вакцини.

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Експерти переконані: масове щеплення проти коронавірусу може призвести до становлення колективного імунітету, що буде важливим кроком у стримуванні поширення інфекції.

Станом на початок грудня у США ще не затверджено жодної вакцинації, але урядовці вже вивчають вакцини Pfizer та Moderna.

У Великобританії, де вакцину Pfizer вже затверджено, прес-секретар прем’єр-міністра Бориса Джонсона закликав до вакцинації в прямому ефірі телебачення, щоб переконати інших отримати щеплення.

Коронавірус в США

Станом на п’ятницю, 4 грудня, статистика коронавірусу в США зафіксувала понад 14 млн випадків захворюваності.

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 сягає понад 276 тис. США посідає перше місце в світовому антирейтингу, починаючи з квітня.

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