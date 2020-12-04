В конце января, во время своей инаугурации, кандидат в президенты США Джо Байден попросит американцев носить защитные маски в течение его первых 100 дней на посту.

Об этом Байден в интервью с выбранным вице-президентом Камалой Харрис рассказал одному из американских каналов 4 декабря.

— В день инаугурации я попрошу людей в течение 100 дней носить маску. Не навсегда, только 100 дней, — сказал кандидат.

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Байден считает, что широкое использование масок приведет к снижению статистики заражений коронавирусом.

Также он добавил, что собирается вместе с Камалой Харрис публично вакцинироваться от коронавируса. Кандидат считает, что это поможет продемонстрировать безопасность препарата.

— Люди потеряли веру в способность вакцины работать, — отметил он.

Американские президенты будут вакцинироваться в прямом эфире

Американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама согласились на вакцинацию от коронавируса в прямом эфире.

Прививки будут проведены сразу после того, как вакцина будет одобрена контролирующими органами и рекомендована представителями здравоохранения США.