Наприкінці січня, під час своєї інавгурації, кандидат в президенти США Джо Байден попросить американців носити захисні маски протягом його перших 100 днів на посаді.
Про це Байден в інтерв’ю з обраним віце-президентом Камалою Гарріс розповів одному з американських каналів 4 грудня.
– У день інавгурації я попрошу людей протягом 100 днів носити маск. Не назавжди, лише 100 днів, – сказав кандидат.
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Байден вважає, що широке використання масок приведе до зниження статистики заражень коронавірусом.
Також він додав, що збирається разом з Камалою Гарріс публічно вакцинуватися від коронавірусу. Кандидат вважає, що це допоможе продемонструвати безпечність препарату.
– Люди втратили віру в здатність вакцини працювати, – зазначив він.
Американські президенти вакцинуються у прямому ефірі
Американські президенти Білл Клінтон, Джордж Буш та Барак Обама погодилися на вакцинацію від коронавірусу у прямому ефірі.
Щеплення буде проведено відразу після того, як вакцина буде схвалена контролюючими органами та рекомендована представниками охорони здоров’я США.