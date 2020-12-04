– У день інавгурації я попрошу людей протягом 100 днів носити маск. Не назавжди, лише 100 днів, – сказав кандидат.

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Байден вважає, що широке використання масок приведе до зниження статистики заражень коронавірусом.

Також він додав, що збирається разом з Камалою Гарріс публічно вакцинуватися від коронавірусу. Кандидат вважає, що це допоможе продемонструвати безпечність препарату.

– Люди втратили віру в здатність вакцини працювати, – зазначив він.

Американські президенти вакцинуються у прямому ефірі

Американські президенти Білл Клінтон, Джордж Буш та Барак Обама погодилися на вакцинацію від коронавірусу у прямому ефірі.

Щеплення буде проведено відразу після того, як вакцина буде схвалена контролюючими органами та рекомендована представниками охорони здоров’я США.