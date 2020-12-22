Британія призупинила роботу пошти у європейському напрямку

Королівська пошта Великої Британії через транспортну кризу, викликану ситуацією навколо мутованого коронавірусу, тимчасово призупинила приймання посилок та листів, які призначалися адресатам у Європі.

Уточнюється, що пошта призупинила всю роботу на європейському напрямку, за винятком Ірландії.

Посилки та листи, що вже перебувають у системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатимуться до тих пір, поки в пошти не з’явиться можливість їх переслати.

Доставлення посилок та листів до Канади та Туреччини здійснюється повільніше ніж зазвичай через зниження кількості авіарейсів.

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Закриття кордонів

Низка країн обмежила транспортне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу, який, за попередніми заявами, поширюється швидше за інші.

Поки що науковці не можуть сказати, що новий варіант вірусу є більш смертоносним або що розроблені нині вакцини проти нього будуть неефективні.

Інфекціоністи звернули на нього увагу, оскільки він передавався великій кількості людей. За час епідемії науковці знаходили сотні мутацій вірусу, але вони, не впливали на його поширення.

Джерело: пошта Британії