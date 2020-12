Канада отримала першу партію вакцини Moderna

Канада отримала перші 168 тис. доз вакцини від компанії Moderna та очікує на наступні поставки для населення.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки і уникати скупчень людей.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020