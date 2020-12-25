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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Канада отримала першу партію вакцини Moderna

Канада отримала перші 168 тис. доз вакцини від компанії Moderna та очікує на наступні поставки для населення.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки і уникати скупчень людей.

– Перші дози вакцини Moderna від Covid-19 прибули до Канади. Це частина 168 тис. доз, які ми отримаємо до кінця місяця, а також частина 40 млн доз, які нам гарантувала Moderna в цілому, – написав Трюдо.

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У Канаді вже триває вакцинація проти коронавірусу препаратом Pfizer Inc. і BioNTech. Його ефективність за підсумками фінального етапу клінічних випробувань склала 95%. Ефективність вакцини від Moderna оцінюють трохи нижче – в 94,1%.

З початку пандемії в Канаді заразилися коронавірусом понад 528 тис. осіб, померло понад 14,5 тис.

Найбільша вакцинація в історії

Понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.

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