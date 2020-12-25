Канада отримала першу партію вакцини Moderna

Канада отримала перші 168 тис. доз вакцини від компанії Moderna та очікує на наступні поставки для населення.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки і уникати скупчень людей.

– Перші дози вакцини Moderna від Covid-19 прибули до Канади. Це частина 168 тис. доз, які ми отримаємо до кінця місяця, а також частина 40 млн доз, які нам гарантувала Moderna в цілому, – написав Трюдо.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

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У Канаді вже триває вакцинація проти коронавірусу препаратом Pfizer Inc. і BioNTech. Його ефективність за підсумками фінального етапу клінічних випробувань склала 95%. Ефективність вакцини від Moderna оцінюють трохи нижче – в 94,1%.

З початку пандемії в Канаді заразилися коронавірусом понад 528 тис. осіб, померло понад 14,5 тис.

Найбільша вакцинація в історії

Понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.