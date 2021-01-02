Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде планирует осуществить свой первый визит в Украину уже в январе 2021 года.

Это будет ее первый зарубежный визит в этом статусе, сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

— Рассчитываем, что этот визит будет хорошей возможностью действующему главе ОБСЕ увидеть своими глазами последствия вооруженной агрессии, которая продолжается до сих пор, и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины, — отметила Эмине Джеппар.

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В то же время представители шведского председательства ОБСЕ уже заявили о готовности поддерживать работу Нормандского формата и Трехсторонней контрактной группы для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Нота Украины в ОБСЕ

Украина тесно сотрудничает с ОБСЕ касательно решения конфликта на Востоке Украины.

28 декабря 2020 года страна направила в организации ноту из-за травмирования военного Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Источник: Emine Dzheppar