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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Новый глава ОБСЕ посетит Украину уже в январе — МИД

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде планирует осуществить свой первый визит в Украину уже в январе 2021 года.

Это будет ее первый зарубежный визит в этом статусе, сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

— Рассчитываем, что этот визит будет хорошей возможностью действующему главе ОБСЕ увидеть своими глазами последствия вооруженной  агрессии, которая продолжается до сих пор, и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины, — отметила Эмине Джеппар.

Читайте: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 300 нарушений режима тишины

В то же время представители шведского председательства ОБСЕ уже заявили о готовности поддерживать работу Нормандского формата и Трехсторонней контрактной группы для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Нота Украины в ОБСЕ

Украина тесно сотрудничает с ОБСЕ касательно решения конфликта на Востоке Украины.

28 декабря 2020 года страна направила в организации ноту из-за травмирования военного Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Подробнее о сотрудничестве Украины и ОБСЕ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Emine Dzheppar

Фото: Dreamstime

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