Украина направила ноту ОБСЕ из-за ранения военного

Украина направила ноту ОБСЕ из-за травмирования военнослужащего Вооруженных сил Украины в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Военного ранили поздно вечером, в 23.00, 27 декабря.

Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, а также подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.

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Сейчас состояние здоровья пострадавшего украинского военного удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали шесть обстрелов и один пролет БпЛА. Также поблизости Водяного вооруженные формирования применили минометы и гранатометы.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Его доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Источник: Украинская делегация для участия ТКГ