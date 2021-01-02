Новий очільник Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде планує здійснити свій перший візит до України уже у січні 2021 року.

Це буде її перший закордонний візит у цьому статусі, повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник очільника Міністерства закордонних справ України Еміне Джеппар.

– Розраховуємо, що цей візит буде гарною нагодою чинному очільнику ОБСЄ побачити на власні очі наслідки збройної агресії, що триває і досі, та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України, – зазначила Еміне Джеппар.

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Водночас представники шведського головування ОБСЄ уже заявили про готовність підтримувати роботу Нормандського формату і Тристоронньої контрактної групи задля відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Нота України до ОБСЄ

Україна тісно співпрацює з ОБСЄ щодо вирішення конфлікту на Сході України.

28 грудня 2020 року країна надіслала до організації ноту через травмування військовослужбовця Збройних сил України на Донбасі.

Детальніше про співпрацю України та ОБСЄ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Emine Dzheppar