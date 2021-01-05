Главы федеративных земель решили продлить жесткий локдаун в Германии до 31 января.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

– Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений, – отметила она.

Кроме того, по ее словам, некоторые ограничения будут ужесточены.

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Например, теперь смогут встречаться только два человека одновременно. Раньше – не более пяти.

А людям запрещено уходить от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км.

Жесткий карантин в Германии ввели с 16 декабря 2020 года. Планировалось, что он продлится минимум до 10 января.

За последние сутки в стране заразились 11 987 человек, а умерли от осложнений 944 пациента.