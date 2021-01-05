Голови федеративних земель вирішили продовжити жорсткий локдаун в Німеччині до 31 січня.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель.

– Ми хочемо продовжити до 31 січня дію ухвалених у грудні рішень, – зазначила вона.

Крім того, за її словами, деякі обмеження буде посилено.

Читайте: Локдаун в Україні у січні 2021: скільки триватиме і список обмежень

Наприклад, тепер зможуть зустрічатися тільки двоє людей одночасно. Раніше – не більше п’яти.

А людям заборонено відходити від будинку без вагомої причини на відстань, що перевищує 15 км.

Жорсткий карантин у Німеччині запровадили з 16 грудня 2020 року. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 10 січня.

За останню добу в країні заразилися 11 987 людей, а померло від ускладнень 944 пацієнти.