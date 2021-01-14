С 14 января 2021 года в Украине начинают штрафовать предпринимателей, которые будут допускать граждан в общественные места без масок.

Документ О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предупреждению распространения коронавирусной болезни (Covid-19) №1113-IX опубликовали 13 января в газете Голос Украины.

Предпринимателей будут штрафовать на сумму от 3,4 до 5,1 тыс. грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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За что предусмотрена ответственность:

за допуск граждан в общественные заведения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт без средств индивидуальной защиты;

за непринятие мер по пребыванию в общественных местах и транспорте граждан без масок;

за обслуживание потребителей работниками субъектов хозяйствования и предпринимателями без средств индивидуальной защиты.

Штрафы за отсутствие масок

Верховная Рада приняла документ, предусматривающий штрафы для предпринимателей за несоблюдение посетителями общественных заведений масочного режима, 17 декабря 2020 года.

Его поддержал 241 народный депутат.

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Источник: Голос Украины