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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Германии поддерживают ослабление карантина для вакцинированных от Covid-19

В Германии поддерживают идею ослабления карантинных ограничений для граждан, которых вакцинировали против коронавируса.

За такие изменения выступил глава Министерства иностранных дел страны Хайко Маас.

— Если в ресторанах или кинотеатрах будут только вакцинированные люди, они не будут представлять угрозу друг для друга, — отметил Хайко Маас.

При этом в правительстве звучат и другие мнения.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер ранее заявлял, что он против ослабления мер для людей, которым сделали прививку. По его мнению, это может вызвать раскол в обществе.

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Карантин в Германии

Немецкие СМИ писали о том, что в стране хотят изолировать нарушителей карантина.

Для таких людей хотят создать специальное учреждение, где они будут находиться за повторное нарушение мер.

Подробнее о карантине в Германии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

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