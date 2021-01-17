В Германии поддерживают идею ослабления карантинных ограничений для граждан, которых вакцинировали против коронавируса.
За такие изменения выступил глава Министерства иностранных дел страны Хайко Маас.
— Если в ресторанах или кинотеатрах будут только вакцинированные люди, они не будут представлять угрозу друг для друга, — отметил Хайко Маас.
При этом в правительстве звучат и другие мнения.
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер ранее заявлял, что он против ослабления мер для людей, которым сделали прививку. По его мнению, это может вызвать раскол в обществе.
Карантин в Германии
Немецкие СМИ писали о том, что в стране хотят изолировать нарушителей карантина.
Для таких людей хотят создать специальное учреждение, где они будут находиться за повторное нарушение мер.
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