У Німеччині підтримують ідею послаблення карантинних обмежень для громадян, яких вакцинували проти коронавірусу.
За такі зміни виступив очільник Міністерства закордонних справ країни Гайко Маас.
– Якщо у ресторанах або кінотеатрах перебуватимуть лише вакциновані люди, вони не ставновитимуть загрозу один для одного, – зазначив Гайко Маас.
Водночас в уряді лунають й інші думки.
Міністр внутрішніх справ Горст Зеехофер раніше заявляв, що він проти послаблення заходів для людей, яким зробили щеплення. На його думку, це може викликати розкол у суспільстві.
Карантин в Німеччині
Німецькі ЗМІ писали про те, що у країні хочуть ізолювати порушників карантину.
Для таких людей хочуть створити спеціальну установу, де вони перебуватимуть за повторне порушення заходів.
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