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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Німеччині підтримують послаблення карантину для вакцинованих від Covid-19

У Німеччині підтримують ідею послаблення карантинних обмежень для громадян, яких вакцинували проти коронавірусу.

За такі зміни виступив очільник Міністерства закордонних справ країни Гайко Маас.

– Якщо у ресторанах або кінотеатрах перебуватимуть лише вакциновані люди, вони не ставновитимуть загрозу один для одного, – зазначив Гайко Маас.

Водночас в уряді лунають й інші думки.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеехофер раніше заявляв, що він проти послаблення заходів для людей, яким зробили щеплення. На його думку, це може викликати розкол у суспільстві.

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Карантин в Німеччині

Німецькі ЗМІ писали про те, що у країні хочуть ізолювати порушників карантину.

Для таких людей хочуть створити спеціальну установу, де вони перебуватимуть за повторне порушення заходів.

Детальніше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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