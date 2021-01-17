У Німеччині підтримують ідею послаблення карантинних обмежень для громадян, яких вакцинували проти коронавірусу.

За такі зміни виступив очільник Міністерства закордонних справ країни Гайко Маас.

– Якщо у ресторанах або кінотеатрах перебуватимуть лише вакциновані люди, вони не ставновитимуть загрозу один для одного, – зазначив Гайко Маас.

Водночас в уряді лунають й інші думки.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеехофер раніше заявляв, що він проти послаблення заходів для людей, яким зробили щеплення. На його думку, це може викликати розкол у суспільстві.

Карантин в Німеччині

Німецькі ЗМІ писали про те, що у країні хочуть ізолювати порушників карантину.

Для таких людей хочуть створити спеціальну установу, де вони перебуватимуть за повторне порушення заходів.

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