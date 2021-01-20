Влада Німеччини продовжила дію жорсткого карантину до 14 лютого 2021 року.

Рішення ухвалили під час відеоконференції канцлера Ангели Меркель з представниками місцевої влади країни, яка пройшла 19 січня.

У Німеччині зберігаються всі обмеження, які діють нині. Зокрема, у країні буде зачинено майже всі магазини, школи, дитячі садки, спортзали, салони краси.

Відчиненими залишаться лише аптеки і пункти, де місцеві мешканці можуть придбати продукти харчування.

Громадян закликають носити захисні засоби і максимально обмежити контакти.

Карантин у Німеччині

Локдаун у Німеччині запровадили 16 грудня 2020 року.

19 січня з’явилася інформації про появу у країні нового штаму коронавірусу, який не зустрічався в інших країнах.

Детальніше про коронавірус та карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.