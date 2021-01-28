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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

ПАРЄ відмовилась забрати повноваження у російської делегації на час зимової сесії

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження делегації Росії на зимовій сесії, які напередодні оскаржувала Україна разом з іншими євродепутатами.

ПАРЄ відмовилась забрати повноваження у російської делегації на час зимової сесії

Відсторонення російської делегації підтримали лише 36 представників, 109 виступили проти, ще 24 утрималися.

– На жаль, багато колег по Асамблеї досі намагаються шукати примарний “діалог” з тими, хто його не збирається вести. Але ми цю справу так не залишимо. Ми, разом з нашими міжнародними друзями, будемо оскаржувати повноваження російської делегації кожного разу, коли це буде можливо, – повідомив представник України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

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У січні 2020 року ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації. Після цього Україна разом з іншими євродепутатами оскаржила це рішення.

Українська делегація аргументувала оскарження тим, що Росія не поважає принципів верховенства права і порушує права людини.

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