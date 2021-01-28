Побиття 14-річного українця: у Франції затримали 9 підозрюваних

У Франції через побиття 14-річного українця затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у жорстокому нападі.

Вранці 28 січня відбулося затримання дев’ятьох підлітків, що є членами одного місцевого угрупування (банди). Наразі їм повідомили про підозру у спробі вбивства.

Passage à tabac de Yuriy : neuf mineurs interpellés

➡️ https://t.co/NT7XN5c2oy pic.twitter.com/pxI9wJWoZd — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) January 28, 2021

15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами здійснили напад на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу. Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle.

Лікарі у потерпілого діагностували пробиття черепа у декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травму очей. Хлопець перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

22 січня посольство України у Франції звернулось з офіційним запитом до прокуратури Парижу щодо побиття 14-річного підлітка.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що українські консули перебувають у постійному контакті з рідними побитого 14-річного підлітка та взаємодіють з французькими поліцейськими.