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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Побиття 14-річного українця: у Франції затримали 9 підозрюваних

У Франції через побиття 14-річного українця затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у жорстокому нападі.

Побиття 14-річного українця: у Франції затримали 9 підозрюваних

Вранці 28 січня відбулося затримання дев’ятьох підлітків, що є членами одного місцевого угрупування (банди). Наразі їм повідомили про підозру у спробі вбивства.

15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами здійснили напад на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу. Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle.

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Лікарі у потерпілого діагностували пробиття черепа у декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травму очей. Хлопець перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

22 січня посольство України у Франції звернулось з офіційним запитом до прокуратури Парижу щодо побиття 14-річного підлітка.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що українські консули перебувають у постійному контакті з рідними побитого 14-річного підлітка та взаємодіють з французькими поліцейськими.

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