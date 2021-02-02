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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У Китаї підробляли вакцину від Covid-19 – затримано понад 80 осіб

У Китаї зафіксували випадки фальсифікації Covid-вакцини, в результаті справи затримали понад 80 осіб та вилучили понад 3 тис. доз підроблених препаратів.

Вакцина от коронавируса

З вересня 2020 року хлопець на прізвище Кун з декількома спільниками створювали фальшиву вакцину від коронавірусу. Вони робили підроблені препарати, щоб отримати додатковий прибуток.

Несправжню вакцину від Covid-19 правопорушники створювали зі звичайного фізіологічного розчину та продавали за завищеною вартістю.

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Правоохоронці Китаю також ліквідували місця випуску препаратів та шляхи їх збуту у двох провінціях та Пекіні.

Експерти ВООЗ відвідали центр по контролю за захворюваннями в Ухані

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які розслідують походження коронавірусу у Китаї, відвідали в Ухані центр з контролю та профілактики захворювань.

Візит фахівців відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю до інформації про коронавірус. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з дев’яти країн, зокрема з США, Німеччини, Японії, Великої Британії та Росії.

Фото: Dreamstime

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