Кому серед лідерів інших країн найбільше не довіряють українці

Серед лідерів інших країн українці найбільше не довіряють Олександру Лукашенку та Володимири Путіну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого.

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, довіряють 36% респондентів, не довіряють – 53,6%. Баланс довіри до Лукашенка становить -17,6%.

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Президенту США Джо Байдена довіряють 26,7% респондентів, не довіряють – 23,3%. Баланс довіри становить + 3,4%.

Президенту Франції Еммануелю Макрону довіряють 26,2% респондентів, не довіряють – 23,2%, баланс довіри становить +3%.

Президенту Росії Володимиру Путіну довіряють 14,4% респондентів, не довіряють – 79,8%, баланс довіри до Путіна становить -65,4%.

Рейтинг Зеленського

Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Свої голоси за нього готові віддати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. У грудні 2020 року відсоток підтримки президента становив 27%.

Всеукраїнське опитування проводилося методом особистого інтерв’ю. Опитано 1 205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України, віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.