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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Путін і Лукашенко: кому з іноземних лідерів не довіряють українці

Серед лідерів інших країн українці найбільше не довіряють Олександру Лукашенку та Володимири Путіну.

Олександр Лукашенко

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого.

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, довіряють 36% респондентів, не довіряють – 53,6%. Баланс довіри до Лукашенка становить -17,6%.

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Президенту США Джо Байдена довіряють 26,7% респондентів, не довіряють – 23,3%. Баланс довіри становить + 3,4%.

Президенту Франції Еммануелю Макрону довіряють 26,2% респондентів, не довіряють – 23,2%, баланс довіри становить +3%.

Кому серед лідерів інших країн найбільше не довіряють українці

Президенту Росії Володимиру Путіну довіряють 14,4% респондентів, не довіряють – 79,8%, баланс довіри до Путіна становить -65,4%.

Рейтинг Зеленського

Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Свої голоси за нього готові віддати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. У грудні 2020 року відсоток підтримки президента становив 27%.

Всеукраїнське опитування проводилося методом особистого інтерв’ю. Опитано 1 205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України, віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Джерело: КМІС

Фото: Dreamstime

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