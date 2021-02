Твиты Маска и Snoop Dogg подняли цену Dogecoin до нового рекорда

Цена на криптовалюту Dogecoin рекордно выросла. Это произошло благодаря твитам миллиардера Илона Маска, рэпера Snoop Dogg и басиста группы Kiss Джина Симмонса.

Согласно данным платформы CoinGecko, стоимость электронной валюты выросла до 8,2 центов при рыночной капитализации $10,5 млрд. Таким образом монета вошла в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости.

Самый богатый человек в мире Илон Маск неоднократно писал в Twitter о Dogecoin.

Сегодня он добавил твит Who let the Dogе out, обыгрывая песню Baha Men — Who let the Dog.

???? Who let the Doge out ???? — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

В свою очередь американский рэпер Snoop Dogg добавил надпись Snoop Doge, отметив Маска.

Участник рок-группы Kiss Джин Симмонс отметил, сколько могли бы заработать люди, если бы ранее приобрели Dogecoin.

…and now @dogecoin is at .72. ..So you’d be at least 7 times richer….what was your point again? ???????? Mic drop! https://t.co/r3kMOrpIAn — Gene Simmons (@genesimmons) February 8, 2021

Также, стоимость Dogecoin растет и из-за интереса институциональных инвесторов (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые организации, банки) к криптовалюте.

По состоянию на утро 8 февраля стоимость Dogecoin составила $0.074 (+23,1).

4 февраля стоимость Dogecoin выросла на 50%. Эксперты связывали это с мемами Илона Маска в Twitter.

Так, миллиардер опубликовал фотографию с ракетой-носителем Falcon 9, которая пролетает мимо Луны, и подписал ее Doge.

Затем он распространил картинку, которая напоминает сцену рождения Симбы в культовом мультфильме Король лев. Сам Маск изображен в образе мандрила Рафика, который держит в руках Симбу, то есть Доге — символ криптовалюты Dogecoin.