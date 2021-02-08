PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Твіти Маска і Snoop Dogg підняли ціну Dogecoin до нового рекорду

Ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла. Це сталося завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.

Dogecoin

Згідно з даними платформи CoinGecko, вартість електронної валюти зросла до 8,2 центів при ринковій капіталізації $10,5 млрд. Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.

Читайте
Курс Dogecoin за день виріс на 250% і встановив новий максимум

Найбагатша людина у світі Ілон Маск неодноразово писав у Twitter про Dogecoin.

Сьогодні він додав твіт Who let the Dogе out, обігруючи пісню Baha Men – Who let the Dog.

Зі свого боку американський репер Snoop Dogg додав напис Snoop Doge, позначивши Ілона Маска.

Учасник рок-гурту Kiss Джин Сіммонс відмітив, скільки могли б заробити люди, якби раніше придбали Dogecoin.

Також, вартість Dogecoin зростає і через інтерес інституційних інвесторів (інвестиційні та пенсійні фонди, страхові організації, банки) до криптовалют.

Станом на ранок 8 лютого вартість Dogecoin становила $0.074 (+23,1).

4 лютого вартість Dogecoin зросла на понад 50%. Експерти пов’язували це з мемами Ілона Маска у Twitter.

Так, мільярдер опублікував фотографію з ракетою-носієм Falcon 9, яка пролітає повз Місяць, і підписав її Doge.

Потім він поширив картинку, яка нагадує сцену народження Сімби у культовому мультфільмі Король лев. Сам Маск зображений в образі мандрила Рафіка, який тримає в руках Сімбу, тобто Доге – символ криптовалюти Dogecoin.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка