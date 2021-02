Твіти Маска і Snoop Dogg підняли ціну Dogecoin до нового рекорду

Ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла. Це сталося завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.

Згідно з даними платформи CoinGecko, вартість електронної валюти зросла до 8,2 центів при ринковій капіталізації $10,5 млрд. Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.

Найбагатша людина у світі Ілон Маск неодноразово писав у Twitter про Dogecoin.

Сьогодні він додав твіт Who let the Dogе out, обігруючи пісню Baha Men – Who let the Dog.

???? Who let the Doge out ???? — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Зі свого боку американський репер Snoop Dogg додав напис Snoop Doge, позначивши Ілона Маска.

Учасник рок-гурту Kiss Джин Сіммонс відмітив, скільки могли б заробити люди, якби раніше придбали Dogecoin.

…and now @dogecoin is at .72. ..So you’d be at least 7 times richer….what was your point again? ???????? Mic drop! https://t.co/r3kMOrpIAn — Gene Simmons (@genesimmons) February 8, 2021

Також, вартість Dogecoin зростає і через інтерес інституційних інвесторів (інвестиційні та пенсійні фонди, страхові організації, банки) до криптовалют.

Станом на ранок 8 лютого вартість Dogecoin становила $0.074 (+23,1).

4 лютого вартість Dogecoin зросла на понад 50%. Експерти пов’язували це з мемами Ілона Маска у Twitter.

Так, мільярдер опублікував фотографію з ракетою-носієм Falcon 9, яка пролітає повз Місяць, і підписав її Doge.

Потім він поширив картинку, яка нагадує сцену народження Сімби у культовому мультфільмі Король лев. Сам Маск зображений в образі мандрила Рафіка, який тримає в руках Сімбу, тобто Доге – символ криптовалюти Dogecoin.