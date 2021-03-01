Саркози подаст апелляцию на приговор по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози подаст апелляцию на приговор суда, признавшего его виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Адвокат экс-президента Жаклин Лаффон назвала этот приговор чрезвычайно суровым, абсолютно необоснованным и неоправданным.

— Я вам сообщаю, что мы подготовили апелляцию на это решение. Экс-президент, конечно, отрицает этот приговор, — заявила Лаффон.

Она добавила, что Саркози “спокойный и решительно собирается продолжать доказывать свою невиновность”.

За что осудили Саркози?

Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Такие же сроки получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер.

Суд установил, что Николя Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога пытался получить у судьи Кассационного суда Франции Гилберта Азиберта информацию о деле, фигурантом которого он был.

Это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку.

До Саркози в 2011 году судили другого экс-президента Жака Ширака за фиктивные должности в парижской мэрии во время пребывания Ширака мэром французской столицы. Но по состоянию здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.