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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Саркозі подасть апеляцію на вирок у справі про корупцію

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі подасть апеляцію на вирок суду, який визнав його винним у корупції та зловживанні впливом.

Ніколя Саркозі

Адвокат екс-президента Жаклін Лаффон назвала цей вирок надзвичайно суровим, абсолютно необґрунтованим та невиправданим.

— Я вам повідомляю, що ми підготували апеляцію на це рішення. Екс-президент, звичайно, заперечує цей вирок, – заявила Лаффон.

Вона додала, що Саркозі “спокійний і рішуче збирається продовжувати доводити свою невинність”.

За що засудили Саркозі?

Ніколя Саркозі засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких – умовно. Такі ж терміни отримали адвокат Тьєррі Ерзог та колишній прокурор Жильбер Азібер.

Суд встановив, що Ніколя Саркозі через свого адвоката Тьєррі Ерзога намагався отримати у судді Касаційного суду Франції Гілберта Азіберта інформацію про справу, фігурантом якої він був.

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Це перший у післявоєнній історії Франції суд, коли колишній президент постав на процесі особисто і був засуджений до реального терміну.

До Саркозі у 2011 році судили іншого екс-президента Жака Ширака за фіктивні посади в паризькій мерії під час перебування Ширака мером французької столиці. Але через стан здоров’я він ніколи не з’являвся на лаві підсудних.

Джерело: France24

Фото: Depositphotos

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