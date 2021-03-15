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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Як запобіжний захід: Нідерланди призупинили вакцинацію AstraZeneca

Нідерланди призупинили вакцинацію населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca після повідомлень про побічні реакції. До цього таке ж рішення ухвалили у низці країн.

вакцина AstraZeneca

Кампанія з вакцинації препаратом AstraZeneca у Нідерландах поки що зупиниться на два тижні – до 28 березня. Про це у неділю, 14 березня, повідомив уряд країни.

– Ґрунтуючись на новій інформації, Голландське управління лікарських засобів (CBG) радить призупинити введення вакцини AstraZeneca як запобіжний захід.

Нідерланди будуть очікувати розслідування Європейської агенції з лікарських засобів.

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Що не так з вакциною AstraZeneca

Напередодні низка країн тимчасово зупинила вакцинацію препаратом AstraZenecaВідповідне рішення ухвалили в Італії, Ісландії, Ірландії, Таїланді, Норвегії, Данії, Болгарії.

Це сталося тому, Данія повідомила про утворення тромбів у вакцинованих. Європейська агенція лікарських засобів (EMA) закликала продовжити кампанію з вакцинації, оскільки користь вакцини перевищує ризики.

Фото: Depositphotos

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