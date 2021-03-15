Нідерланди призупинили вакцинацію населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca після повідомлень про побічні реакції. До цього таке ж рішення ухвалили у низці країн.
Кампанія з вакцинації препаратом AstraZeneca у Нідерландах поки що зупиниться на два тижні – до 28 березня. Про це у неділю, 14 березня, повідомив уряд країни.
– Ґрунтуючись на новій інформації, Голландське управління лікарських засобів (CBG) радить призупинити введення вакцини AstraZeneca як запобіжний захід.
Нідерланди будуть очікувати розслідування Європейської агенції з лікарських засобів.
Що не так з вакциною AstraZeneca
Напередодні низка країн тимчасово зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca. Відповідне рішення ухвалили в Італії, Ісландії, Ірландії, Таїланді, Норвегії, Данії, Болгарії.
Це сталося тому, Данія повідомила про утворення тромбів у вакцинованих. Європейська агенція лікарських засобів (EMA) закликала продовжити кампанію з вакцинації, оскільки користь вакцини перевищує ризики.