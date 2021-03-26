Таиланд откроет Пхукет для вакцинированных туристов

С 1 июля Таиланд открывает остров Пхукет для туристов, которые сделали вакцинацию от коронавируса. Им не придется находиться на карантине после приезда в страну.

По словам министра туризма страны Пхипата Ратчакитпракарна, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда.

После того как такой сценарий испытают на территории Пхукета, его планируют распространить на другие территории, популярные среди туристов, в частности на остров Самуи.

До восстановления туристического потока на Пхукет планируется привить как минимум 70% жителей острова.

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Covid-ситуация в Таиланде

Год назад в Таиланде ввели чрезвычайное положение из-за распространения Covid-19.

А уже 28 февраля 2021-го в стране начали массовую вакцинацию против коронавируса.

Первую прививку вакциной китайской компании Sinovac Biotech сделали министру здравоохранения Анутину Чарнвиракулу.