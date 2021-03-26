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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Таїланд відкриє Пхукет для вакцинованих туристів

Із 1 липня Таїланд відкриває острів Пхукет для туристів, які зробили вакцинацію від коронавірусу. Їм не доведеться перебувати на карантині після приїзду в країну.

Таїланд, острів Пхукет

За словами міністра туризму країни Пхіпата Ратчакітпракарна, курортний острів відкриється для щеплених туристів на три місяці раніше, ніж інші території Таїланду.

Після того як такий сценарій випробують на території Пхукета, його планують поширити на інші території, популярні серед туристів, зокрема на острів Самуї.

До відновлення туристичного потоку на Пхукет планується прищепити щонайменше 70% жителів острова.

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Covid-ситуація в Таїланді

Рік тому в Таїланді ввели надзвичайний стан через поширення Covid-19.

А вже 28 лютого 2021-го у країні розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.

Перше щеплення вакциною китайської компанії Sinovac Biotech зробили міністру охорони здоров’я Анутіну Чарнвіракулу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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