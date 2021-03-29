Следом за президентом США Джо Байденом глава Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что считает российского коллегу Владимира Путина убийцей.

По словам лидера литовского государства, Россия под руководством Путина нарушает территориальную целостность стран-соседей, в частности Украины, и не уважает общемировые ценности.

— Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение и территориальной целостности соседей, — отметил Гитанас Науседа.

Как добавил президент Литвы, в последнее время Кремль делает это демонстративно.

Байден назвал Путина убийцей

В интервью ABC News президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

Он также отметил, что российский коллега заплатит за вмешательство в американские выборы.

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Источник: Delfi, BNS