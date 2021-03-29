Після президента США Джо Байдена очільник Литви Гітанас Науседа підтвердив, що вважає російського колегу Володимира Путіна вбивцею.

За словами лідера литовської держави, Росія під керівництвом Путіна порушує територіальну цілісність країн-сусідів, зокрема України, і не поважає загальносвітові цінності.

– Я бачу безліч ознак, які демонструють показову байдужість, назвемо це так, щодо цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення та територіальної цілісності сусідів, – зазначив Гітанас Науседа.

Як додав президент Литви, останнім часом Кремль робить це демонстративно.

Байден назвав Путіна вбивцею

В інтерв’ю ABC News президент США Джо Байден назвав очільника РФ Володимира Путіна вбивцею.

Він також зазначив, що російський колега заплатить за втручання в американські вибори.

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Джерело: Delfi, BNS