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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Президент Литви зазначив, що також вважає Путіна вбивцею

Після президента США Джо Байдена очільник Литви Гітанас Науседа підтвердив, що вважає російського колегу Володимира Путіна вбивцею.

Путин

За словами лідера литовської держави, Росія під керівництвом Путіна порушує територіальну цілісність країн-сусідів, зокрема України, і не поважає загальносвітові цінності.

– Я бачу безліч ознак, які демонструють показову байдужість, назвемо це так, щодо цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення та територіальної цілісності сусідів, – зазначив Гітанас Науседа.

Як додав президент Литви, останнім часом Кремль робить це демонстративно.

Байден назвав Путіна вбивцею

В інтерв’ю ABC News президент США Джо Байден назвав очільника РФ Володимира Путіна вбивцею.

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Він також зазначив, що російський колега заплатить за втручання в американські вибори.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delfi, BNS

Фото: Depositphotos

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