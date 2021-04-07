В Ефіопії внаслідок зіткнень общин загинули понад 100 мирних жителів

В Ефіопії внаслідок сутичок общин між штатами Афар та Сомалі на північному сході країни загинули понад 100 осіб.
Заступник поліції штату Афар Ахмед Хумед зазначив, що зіткнення почалися у минулу п’ятницю і тривають досі.
Він звинуватив у нападі на мирних жителів озброєнні групи.
Сомалійський новинний портал Garowe повідомив, що зіткнення відбуваються у районі Сітті (Шініле). Вже 20 років там живуть общини, котрі оскаржують права на землю, пасовища та доступ до водних ресурсів.
Республіка Ефіопія складається з дев’яти штатів, або регіонів, що утворені на етнічній основі, і двох мегаполісів – Аддіс-Абеби та Дире-Дауа.
Регіони користуються широкою автономією, зокрема у питаннях безпеки, податкової політики і використання земельних ресурсів. Чисельність населення країни досягає 104 млн осіб.
Протести у М’янмі
Наприкінці березня військові у М’янмі, які захопили владу 1 лютого, застрелили 7-річну дівчинку, коли цілилися в її батька.
Дитину вбили в її будинку в місті Мандалай.
Дівчинка стала наймолодшою жертвою перевороту у М’янмі.
Джерело: TRT World