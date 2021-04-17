Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, задержанного в Санкт-Петербурге. Консул Генерального консульства Украины должен покинуть РФ до 22 апреля.

Также в МИД России вызвали временно поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило из-за якобы противоправной деятельности консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, задержанного 16 апреля.

— С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его (Александра Сосонюка, — Ред.) пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, — сообщили в МИД России.

Задержание консула Украины в России

Утром 17 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали Александра Сосонюка — дипломата Генерального консульства Украины.

В ФСБ России сообщили, что украинский консул якобы получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов.

Источник: МИД России