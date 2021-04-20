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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В електрокарі Tesla не було автопілота: Ілон Маск про смертельне ДТП у США

Ілон Маск

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що в електрокара, який потрапив у смертельне ДТП в одному зі штатів США, не була підключена функція автопілота.

За його словами, отримані записи даних показують, що автопілот не був включений, а функцію повного автономного водіння для цього авто не набували.

За даними Khaleej Times, місцева поліція має намір вимагати від директора компанії Tesla дані, про які він заявляє.

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Для цього правоохоронці запросять ордер на обшук організації. За словами представника поліції округу Харріс Марка Германа, у них є свідчення свідків.

Згідно з ними, один з загиблих у ДТП чоловіків мав намір показати, як електрокар може працювати в режимі автопілота.

ДТП з електрокаром Tesla

У США в штаті Техас сталася ДТП – електрокар Tesla врізався дерево і загорівся. Через це дві людини, які перебували в салоні, загинули.

Обох чоловіків виявили на пасажирських сидіннях автомобіля. За даними поліції, за кермом машини нікого не було. Пожежу, яка виникла в результаті загоряння електромобіля, гасили декілька годин – для цього використали понад 120 тис. л води.

Дружини загиблих чоловіків повідомили, що чули, що як їхні чоловіки хотіли покататися на машині в режимі автопілота. Розслідування справи триває.

Фото: Getty Images

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