Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що в електрокара, який потрапив у смертельне ДТП в одному зі штатів США, не була підключена функція автопілота.

За його словами, отримані записи даних показують, що автопілот не був включений, а функцію повного автономного водіння для цього авто не набували.

За даними Khaleej Times, місцева поліція має намір вимагати від директора компанії Tesla дані, про які він заявляє.

Для цього правоохоронці запросять ордер на обшук організації. За словами представника поліції округу Харріс Марка Германа, у них є свідчення свідків.

Згідно з ними, один з загиблих у ДТП чоловіків мав намір показати, як електрокар може працювати в режимі автопілота.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021