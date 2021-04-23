Основатель и владелец информационного агентства Bloomberg L.P. и специальный посол ООН по вопросам климатических амбиций и решений Майкл Блумберг призвал прислушаться к городским головам и бизнесу, а также сообщил, что в США закроют 60% электростанций, работающих на угле.

Об этом он рассказал во время выступления на виртуальном климатическом саммите 23 апреля.

— Сегодня у нас есть шанс показать, что означает лидерство. Хочу подчеркнуть, что я постоянно слышу от городских голов и главных исполнительных должностных лиц, которые говорят: мы готовы сделать больше, но нам нужно больше помощи, иногда больше власти, иногда — денег. Я не всегда с ними согласен, но я призываю вас послушать их, потому что города и бизнес держат у себя ключ к климатическим изменениям. Они отвечают за большинство выбросов в атмосферу, поэтому слушать их критически важно.

Также он отметил, что в ЕС и США закроют значительное количество электростанций, работающих на угле.

— В США закроют 60% электростанций, работающих на угле, а также 50% таких, которые есть в Европейском союзе. Дело в том, что эти электростанции являются крупнейшими выбрасывателями в атмосферу, а другие источники энергии намного меньше дают выбросов. Наша компания берет на себя обязательство достичь нулевых выбросов до 2025 года.

Двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата начался 22 апреля. Глобальное событие посвященно вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Подробнее о климатическом саммите читайте в материале Фактов ICTV.