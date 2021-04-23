Засновник та власник інформаційного агентства Bloomberg L.P. та спеціальний посол ООН з питань кліматичних амбіцій та рішень Майкл Блумберг закликав прислухатися до міських голів та бізнесу, а також повідомив, що у США закриють 60% електростанцій, що працюють на вугіллі.

Про це він розповів під час виступу на віртуальному кліматичному саміті 23 квітня.

— Сьогодні ми маємо шанс показати, що означає лідерство. Хочу підкреслити те, що я постійно чую від міських голів та головних виконавчих посадовців, які кажуть: Ми готові зробити більше, але нам потрібно більше допомоги, часом більше влади, інколи – грошей. Я не завжди з ними погоджуюся, але я закликаю вас послухати їх, бо міста та бізнеси тримають у себе ключ до кліматичних змін. Вони відповідають за більшість викидів в атмосферу, тому слухати їх критично важливо.

Також він зазначив, що у ЄС та США закриють значну кількість електростанцій, що працюють на вугіллі.

— У США закриють 60% електростанцій, що працюють на вугіллі, а також 50% таких, що є у Європейському союзі. Річ у тім, що ці електростанції є найбільшими викидувачами до атмосфери, а інші джерела енергії набагато менше дають викидів. Наша компанія бере на себе зобов’язання досягнути нульових викидів до 2025 року.

Дводенний віртуальний Лідерський саміт з питань клімату розпочався 22 квітня. Глобальна подія присвячена питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів.

Детальніше про кліматичний саміт читайте у матеріалі Фактів ICTV.