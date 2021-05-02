В Северной Корее назвали заявление Байдена об угрозе КНДР мировой безопасности большой ошибкой и предупредили о возможных последствиях.
Министерство иностранных дел страны заявило, что такие комментарии президента США демонстрируют намерения Байдена проводить враждебную политику.
— Без сомнения, руководитель США допустил большую ошибку учитывая современную точку зрения. Теперь, когда лейтмотив новой политики США в КНДР стал ясен, мы будем вынуждены требовать соответствующие меры, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации, — заявил чиновник министерства иностранных дел КНДР Квон Чон Гуна.
О том, к каким шагам и мерам прибегнут власти Северной Кореи после заявления Байдена пока не сообщается.
Обращение Байдена
1 мая президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что будет привлекать союзников в борьбе с угрозами Ирана и Северной Кореи.
Такое заявление Байден сделал во время обращения к гражданам США по случаю пребыванием на посту президента в течение 100 дней.