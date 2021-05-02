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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Припустився великої помилки: КНДР звинуватила Байдена у ворожій політиці

КНДР-США

У Північній Кореї назвали заяву Байдена про загрозу КНДР світовій безпеці великою помилкою і попередили про можливі наслідки.

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Міністерство закордонних справ країни заявило, що такі коментарі президента США демонструють наміри Байдена проводити ворожу політику.

– Без сумніву, керівник США припустився великої помилки з огляду на сучасну точку зору. Тепер, коли лейтмотив нової політики США в КНДР став зрозумілим, ми будемо змушені вимагати відповідних заходів, і з часом США опиняться у дуже важкій ситуації, – заявив чиновник міністерства закордонних справ КНДР Квон Чон Гуна.

Про те, до яких кроків і заходів вдасться влада Північної Кореї після заяви Байдена доки не повідомляється.

Звернення Байдена

1 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що буде залучати союзників до боротьби із загрозами Ірану та Північної Кореї.

Таку заяву Байден зробив під час звернення до громадян США з нагоди перебуванням на посаді президента протягом 100 днів.

Джерела: ВВС, AP

Фото: Dreamstime

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