Розвідка Канади заявила про небачену шпигунську активність з часів холодної війни

Канадська служба безпеки та розвідки заявила, що іноземна шпигунська активність та втручання у 2020 році досягли масштабів, що не спостерігалися з часів холодної війни.

Директор Канадської служби безпеки та розвідки Девід Віньйо зазначив, що основними загрозами національній безпеці, з якими зіштовхується його країна, є насильницький екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та злочинна кіберактивність, яка пришвидшилася та є серйозною загрозою для канадців.

— У 2020 році ми виявили активність шпигунів та іноземного втручання, які досягли масштабів, що не спостерігалися з часів холодної війни, – йдеться у доповіді.

Він зазначив, що через пандемію багато канадців працюють з дому, що дає більше змоги злочинцям для здійснення кібератак.

Також у канадській розвідці зазначили, що екстремісти використовували онлайн-платформи для просування згубних наративів, зокрема ксенофобських та антиурядових, а також теорій змов щодо пандемії і спроб виправдати насильство.

Кібератаки на США

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Джерело: Government of Canada