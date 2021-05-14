В пятницу, 14 мая 2021 года, Греция официально открыла границы для иностранцев, в том числе для туристов.

Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

Теперь путешественники не будут обязаны проходить карантин после прибытия в страну. Однако другие карантинные правила пока сохраняются.

Например, украинцам для посещения Греции необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус или же нужно сделать прививку.

Также можно же подтвердить факт наличия антител к коронавирусу после выздоровления.

Отдых в Греции

Власти страны еще накануне анонсировали открытие границ для туристов.

Также они подробно информировали о правилах посещения страны.

Подробнее о посещении Греции украинцами в 2021 году читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Ministry of Tourism