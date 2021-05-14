В пятницу, 14 мая 2021 года, Греция официально открыла границы для иностранцев, в том числе для туристов.
Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.
Теперь путешественники не будут обязаны проходить карантин после прибытия в страну. Однако другие карантинные правила пока сохраняются.
Например, украинцам для посещения Греции необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус или же нужно сделать прививку.
Также можно же подтвердить факт наличия антител к коронавирусу после выздоровления.
Отдых в Греции
Власти страны еще накануне анонсировали открытие границ для туристов.
Также они подробно информировали о правилах посещения страны.
Подробнее о посещении Греции украинцами в 2021 году читайте в материале на сайте Факты ICTV.
Источник: Ministry of Tourism