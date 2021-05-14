У п’ятницю, 14 травня 2021 року, Греція офіційно відкрила кордони для іноземців, зокрема для туристів.

Про це повідомили у Міністерстві туризму країни.

Тепер мандрівники не будуть зобов’язані відбувати карантин після прибуття до країни. Однак інші карантинні правила поки зберігаються.

Наприклад, українцям для відвідування Греції необхідно мати негативний тест на коронавірус або ж потрібно зробити щеплення.

Також можна ж підтвердити факт наявності антитіл до коронавірусу після одужання.

Відпочинок у Греції

Влада країни ще напередодні анонсувала відкриття кордонів для туристів.

Також вона детально інформувала про правила відвідування країни.

Детальніше про відвідування Греції українцями у 2021 році читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Ministry of Tourism