Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность из-за роста напряженности между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа, а также призвал к диалогу с целью достижения мира.

Об этом понтифик заявил во время обращения к верующим в воскресенье, 16 мая.

— С глубокой озабоченностью я слежу за тем, что происходит на Святой земле. В эти дни жестокие вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем взяли верх и рискуют перерасти в спираль смерти и разрухи, — сказал понтифик.

Он заявил, что столкновение привели к травмам и смертям, среди жертв также дети.

Папа Римский призвал стороны к диалогу из-за риска эскалации конфликта.

— Именем Господа, который создал всех людей равными в своих правах и обязанностях, я призываю к спокойствию, а тех, кто несет ответственность, призываю заставить замолчать гул оружия, чтобы пойти по пути мира, в том числе с помощью международного сообщества, — сказал он.

Понтифик призвал верующих молиться за израильтян и палестинцев, чтобы те как можно быстрее стали на путь прощения и смогли прийти к диалогу.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в начале мая. Причиной стало решение израильских властей, которые начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Это спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев.

С 10 мая в ситуацию вмешалась террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа.

13 мая армия Израиля сообщила, что террористическое движение ХАМАС за три дня из территории сектора Газа выпустило по Израилю более 1,5 тыс. ракет.

Источник: Ватикан