Папа Римський Франциск висловив стурбованість через зростання напруги між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями із сектора Гази, а також закликав до діалогу з метою досягнення миру.

Про це понтифік заявив під час звернення до вірян у неділю, 16 травня.

— З глибокою стурбованістю я слідкую за тим, що відбувається на Святій землі. У ці дні жорстокі збройні зіткнення між сектором Гази та Ізраїлем взяли гору і ризикують перерости у спіраль смерті та розрухи, – сказав понтифік.

Він заявив, що зіткнення призвели до травмувань та смертей, серед жертв також діти.

Папа Римський закликав сторони до діалогу через ризик ескалації конфлікту.

— Іменем Господа, який створив всіх людей рівними у своїх правах та обов’язках, я закликаю до спокою, а тих, хто несе відповідальність, закликаю змусити замовкнути гул зброї, щоб піти шляхом миру, зокрема за допомогою міжнародного співтовариства, – сказав він.

Понтифік закликав вірян молитися за ізраїльтян та палестинців, щоб ті якнайшвидше стали на шлях прощення та змогли дійти до діалогу.

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Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною сталося на початку травня. Причиною стало рішення ізраїльської влади, яка почала виселяти кілька арабських сімей у Східному Єрусалимі. Це спровокувало безлади та протести палестинців.

З 10 травня у ситуацію втрутилося терористичне угрупування ХАМАС, яке контролює сектор Гази.

13 травня армія Ізраїлю повідомила, що терористичний рух ХАМАС за три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

Джерело: Ватикан