Израиль виновен в агрессии: лидеры арабских государств об эскалации в секторе Газа

Организация исламского сотрудничества провела экстренную онлайн-встречу по поводу эскалации насилия между Израилем и сектором Газа.

Все 57 членов организации потребовали от Израиля прекратить обстрелы Палестинской автономии.

В частности, глава МИД Саудовской Аравии принц Сауд ибн Фейсал потребовал от Иерусалима остановить военную операцию, тогда как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вовсе назвал израильтян – агрессорами.

— Только Израиль виновен в эскалации конфликта. Наши предостережения власти Еврейского государства оставили без внимания, — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня предупредил о том, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся пуски ракет террористами ХАМАС и “Исламского джихада”.

Разрушение офисов Аль-Джазиры и AP

Накануне ВВС Израиля нанесли удар по многоэтажке в секторе Газа, где базировались офисы информационных агентств Аль-Джазира и AP.

По данным Армии обороны Израиля, в здании находились базы хранения террористической группировки ХАМАС.

В свою очередь глава агентства AP Гэри Прюитт заявил, что шокирован разрушением дома и напуган действиями ЦАХАЛа.