Ізраїль винен в агресії: лідери арабських держав про ескалацію в секторі Гази

Організація ісламського співробітництва провела екстрену онлайн-зустріч з приводу ескалації насильства між Ізраїлем та сектором Газа.

Усі 57 членів організації зажадали від Ізраїлю припинити обстріли Палестинської автономії.

Зокрема, очільник МЗС Саудівської Аравії принц Сауд ібн Фейсал вимагає від Єрусалиму зупинити військову операцію, тоді як міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу взагалі назвав ізраїльтян – агресорами.

– Тільки Ізраїль винен в ескалації конфлікту. Наші застереження влада Єврейської держави залишила без уваги, – підкреслив голова турецького зовнішньополітичного відомства.

У свою чергу прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сьогодні попередив про те, що військова операція в секторі Газа триватиме до того часу, поки не припиняться пуски ракет терористами ХАМАС та “Ісламського джихаду”.

Руйнування офісів Аль-Джазіри і AP

Напередодні ВПС Ізраїлю завдали удару по багатоповерхівці в секторі Газа, де базувалися офіси інформаційних агентств Аль-Джазіра і AP.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в будівлі знаходилися бази зберігання терористичного угрупування ХАМАС.

У свою чергу глава агентства AP Гері Прюітт заявив, що шокований руйнуванням будинку і наляканий діями ЦАХАЛу.