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Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

Ізраїль винен в агресії: лідери арабських держав про ескалацію в секторі Гази

Сауд ибн Фейсал

Організація ісламського співробітництва провела екстрену онлайн-зустріч з приводу ескалації насильства між Ізраїлем та сектором Газа.

Усі 57 членів організації зажадали від Ізраїлю припинити обстріли Палестинської автономії.

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Зокрема, очільник МЗС Саудівської Аравії принц Сауд ібн Фейсал вимагає від Єрусалиму зупинити військову операцію, тоді як міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу взагалі назвав ізраїльтян – агресорами.

– Тільки Ізраїль винен в ескалації конфлікту. Наші застереження влада Єврейської держави залишила без уваги, – підкреслив голова турецького зовнішньополітичного відомства.

У свою чергу прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сьогодні попередив про те, що військова операція в секторі Газа триватиме до того часу, поки не припиняться пуски ракет терористами ХАМАС та “Ісламського джихаду”.

Руйнування офісів Аль-Джазіри і AP

Напередодні ВПС Ізраїлю завдали удару по багатоповерхівці в секторі Газа, де базувалися офіси інформаційних агентств Аль-Джазіра і AP.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в будівлі знаходилися бази зберігання терористичного угрупування ХАМАС.

У свою чергу глава агентства AP Гері Прюітт заявив, що шокований руйнуванням будинку і наляканий діями ЦАХАЛу.

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