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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Армія Ізраїлю в секторі Гази зруйнувала бункер ХАМАС

Израиль - Сектор Газа

Ізраїльська армія знищила підземний бункер ХАМАС в місті Хан-Юніс, розташований на півдні сектора Гази.

До підземної інфраструктури був вхід через житловий будинок. Сам бункер розташовувався неподалік дитячого садка (близько 29 метрів) та мечеті (приблизно 60 метрів).

На думку ізраїльської армії, такі дії ще раз доводять, що терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи серед цивільного населення.

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Згідно з останніми даними, ХАМАС за час загострення конфлікту з Ізраїлем випустив понад три тисячі ракет у всьому секторі Гази та інших містах.

Обстріли в секторі Гази знову поновилися після невеликого затишшя.

Будинки лідерів ХАМАС

Ізраїльська армія заявила, що 17 травня уразила домівки дев’яти командирів ХАМАС на всій території сектора Гази. За даними ЦАХАЛа, атаковані будинки використовувалися як терористична інфраструктура.

В армії додали, що в деяких будинках також виявили склади зі зброєю. Читайте докладніше про загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту на сайті Факти ICTV.

Фото: Getty Images

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