Керівник IMEX Group Петр Бернатік-молодший, яка орендувала склади боєприпасів, що вибухнули в 2014 році, міг контактувати з агентами ГРУ РФ Анатолієм Чепігою і Олександром Мишкіним.

Видання iRozhlas з посиланнями на джерела зазначає, що за день до вибухів Бернатік-молодший перебував біля готелю Corrado в Отсраві, де тоді зупинилися російські агенти Чепіга та Мішкін, яких підозрюють у причетності до вибухів. Про це свідчать дані з його локації у смартфоні.

— Він провів там близько 40 хвилин, – розповіли джерела, які знайомі зі слідством.

Власник готелю Corrado повідомив, що агенти військової спецслужби ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін зупинилися під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов.

Що саме Бернатік-молодший там робив 15 жовтня 2014 року – невідомо. Всі звинувачення щодо цього він заперечує. Також він не може пояснити, чому його смартфон показав 40-хвилинну зупинку.

Його адвокат Радек Ондруш спочатку сказав, що Бернатік-молодший міг стояти на перехресті біля готелю. А потім заявив, що його клієнта того дня там не було.

— Я розмовляв з ним, він сказав, що це точно неправда. Він стверджує, що поїхав прямо до Врбетіце і ніде не зупинявся та ніколи не ходив до готелю Corrado, – сказав Ондруш.

Та, відвідування цього готелю не єдина дивина у маршрутах Бернатіка-молодшого перед вибухами.

Після готелю він приїхав у Врбетіце. За свідченнями свідків, він зупинився біля воріт військового складу і повідомив, що приїхав один, що, за словами персоналу, було вкрай незвично. До цього він рідко оглядав товар, а коли це траплялося, його завжди супроводжував ще хтось.