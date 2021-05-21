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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Сенатори-республіканці вимагають повернути санкції проти Північного потоку-2

Сенат США

14 сенаторів-республіканців внесли до Сенату США законопроект, в якому пропонується повернути скасовані Білим домом санкції щодо компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік-2.

Документ передбачає розширення обмежувальних заходів щодо РФ, яка стоїть за трубопроводом, і генерального директора Матіаса Варніга, а також поширення санкцій на субпідрядників будь-якої організації, яка працює на Північний потік-2.

– Трубопровід Путіна повинен бути зупинений, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку, – заявив один з авторів законопроекту Кевін Крамер (республіканець від штату Нью-Йорк).

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Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про запровадження додаткових санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, причетних до будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Водночас, за його словами, США скасовують санкції проти оператора проекту, його гендиректора Матіаса Варніга та інших посадовців.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що нині майже неможливо зупинити будівництво Північного потоку-2, бо він вже готовий на 95%.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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