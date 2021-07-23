Россия должна признать свою роль и сотрудничать со следствием по делу о катастрофе пассажирского Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе, заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

— Россия должна обеспечить, чтобы лица, которые сейчас находятся в РФ или на подконтрольных ей территориях, предстали перед правосудием. России и ее марионеткам не избежать того факта, что причиной катастрофы MH17 стала российская зенитная ракета БУК, запущенная с Востока Украины, — отметила она во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Остриен отметила, что отказ России сотрудничать со следствием для привлечения виновных в сбивании самолета демонстрирует пренебрежение ею международного права.

По ее словам, в сбивании рейса MH17 обвиняются четыре человека, которые были членами управляемых Россией сил, хотя она до сих пор этого не признала.

Катастрофа пассажирского Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла семь лет назад — 17 июля 2014 года в небе над оккупированным Донбассом его сбили боевики ракетой, выпущенной из российского Бука.

Все, кто был на борту — 283 пассажиров и 15 членов экипажа — погибли.

О том, как придвинулось дело МН17 и какие появились доказательства причастности России к одной из крупнейших авиакатастроф последнего времени — в материале Фактов ICTV.